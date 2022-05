Eni : Accord dans le stockage d'électricité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé mardi la signature d'un accord avec le groupe énergétique Ansaldo Energia en vue de développer de nouvelles technologies en matière de stockage de l'électricité.



Aux termes du partenariat, ces procédés - actuellement en phase d'étude après avoir été dûment validés par Eni - seront implantés au sein des sites industriels du groupe pétrolier et de ses filiales.



Dans un communiqué, Eni souligne que la question du stockage de l'électricité est essentielle en vue de dépasser les limites actuellement liées à l'utilisation des énergies renouvelables, à la fois en termes de prévisibilité et d'intermittence.



