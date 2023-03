Engie : Une alliance pour décarboner le transport routier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pour répondre à l'urgence environnementale, trois groupes français, CEVA Logistics, Engie et le groupe SANEF, créent ECTN Alliance (European Clean Transport Network Alliance), une solution de transition énergétique du transport routier de marchandises en Europe.



L'alliance ECTN vise à construire et développer un réseau de terminaux dédiés aux poids lourds, avec des solutions d'approvisionnement en énergies bas carbone pour le transport de marchandises sur les autoroutes européennes.



À terme, le réseau de terminaux poids lourds sera ouvert à tous les chargeurs et transporteurs, offrant un accès simple à des solutions bas carbone de biogaz, d'hydrogène et d'énergie électrique pour la recharge et le ravitaillement des camions.



Une expérimentation française sera réalisée entre Lille et Avignon courant 2023, pour démontrer la faisabilité du concept avant de le déployer à l'échelle européenne.



Luc Nadal, directeur général d'Europe, CEVA Logistics: 'L'alliance ECTN est basée sur une approche pionnière et holistique de la décarbonation du transport routier longue distance.'



