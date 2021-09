Engie : Engie retient cinq offres pour Equans, dans le haut des attentes

PARIS (Reuters) - Engie va lancer cette semaine la deuxième étape du processus de vente de son entité de services multi-techniques Equans en retenant cinq candidats après avoir reçu une première série d'offres non-engageantes qui se situent globalement dans le haut d'une fourchette de 5 à 6 milliards d'euros évoquée jusqu'à présent, a-t-on appris auprès de deux sources au fait du dossier.

Engie a retenu les offres émanant de trois candidats industriels - Bouygues, Eiffage et Spie - et de deux fonds - celles des américains Bain Capital et Carlyle Group Inc, ont précisé les sources.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

L'énergéticien français, qui veut accélérer sa croissance dans les renouvelables et les infrastructures décentralisées, a en revanche écarté les candidatures du tandem franco-luxembourgeois PAI Partners-CVC Capital Partners et de l'américain Apollo Global Management après les avoir jugées décevantes.

Engie, dont l'Etat français est le premier actionnaire avec près de 24% du capital, attend des offres fermes vers la fin du mois d'octobre, selon les sources interrogées par Reuters.

Le groupe va désormais donner aux candidats l'accès à une "data room" contenant une somme d'informations considérable sur Equans, qui emploie près de 74.000 personnes et rassemble une large gamme de services d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux (facility management).

Engie et les candidats à la reprise d'Equans n'ont pas souhaité commenter ces informations ou n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

(Reportage Benjamin Mallet, Sarah White et Gwénaëlle Barzic ; édité par Nicolas Delame)

Copyright © 2021 Thomson Reuters