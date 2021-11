Engie : Partenariat avec CMA CGM pour la décarbonation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie annonce un partenariat stratégique avec CMA CGM pour la transition énergétique à travers la promotion de filières de production et de distribution de méthanes de synthèse et de BioGNL, carburants décarbonés dont le transport maritime pourra bénéficier.



Un premier projet de production de biométhane liquéfié (BioGNL) dédié au transport maritime, au sein du Grand Port Maritime de Marseille, a déjà été lancé par les deux groupes en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-Provence et TotalEnergies.



D'autres projets industriels de production de méthanes de synthèse, portés par Engie et pour lesquels CMA CGM pourra investir notamment sous la forme d'engagements d'achat pluriannuels, sont en préparation à partir de différentes technologies.



