Engie : Des investisseurs européens déposent une résolution

(CercleFinance.com) - Seize investisseurs européens de France, des Pays-Bas et de Belgique - dont APG, Candriam,Degroof PetercamAM, Ecofi, l'ERAFP, La Banque Postale AM, La Financière de l'Échiquier, Mandarine Gestion, Mirova, Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée, MN, OFI Invest AM et Sycomore AM - représentant 1,5% du capital social d'Engie ont déposé une résolution d'actionnaire intitulée 'Résolution de modification des statuts sur la stratégie climat' à soumettre à la prochaine assemblée générale de l'entreprise le 26 avril 2023.



Les investisseurs indiquent poursuivre un double objectif:

- obtenir suffisamment d'informationspour évaluer la stratégie actuelle de l'entreprise avec un scénario à 1,5°C sur l'ensemble de son périmètre de responsabilité (scope 1, 2 et 3)

- signaler à Engie et à ses actionnaires qu'un nombre croissant d'investisseurs souhaite que l'entreprise s'engage à ajouter un vote consultatifSay on Climateà l'ordre du jour de l'assemblée générale,tous les trois ans pour la stratégieettous les ans pour sa mise en oeuvre.



Les investisseurs demandent donc à ENGIE de mettre à jour ses statuts en conséquence.



