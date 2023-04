Elior : Sans surprise, les actionnaires d'Elior valident le rapprochement avec Derichebourg

(BFM Bourse) - Les actionnaires du groupe de restauration collective approuvent la montée de Derichebourg au capital à hauteur de 48,4%, en échange de la reprise de la branche multiservices du spécialiste du recyclage.

Les actionnaires du géant de la restauration collective Elior, très endetté et en déficit depuis la crise sanitaire, ont approuvé mardi sa prise de contrôle par le spécialiste du recyclage Derichebourg, via une augmentation de capital et l'apport des activités du pôle multiservices "DMS" de ce dernier.

Ce rapprochement va créer un "leader international dans le secteur de la restauration collective et des multiservices avec 134.000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 5,23 milliards d'euros" a déclaré, lors d'une assemblée générale extraordinaire dédiée à l'opération, le PDG d'Elior Bernard Gault.

Accélérer le redressement d'Elior

"Opportunité unique d'accélérer le redressement" d'Elior, l'opération va "renforcer (son) positionnement stratégique" et "améliorer son profil financier en réduisant mécaniquement son levier d'endettement" a développé Bernard Gault, qui a dirigé Elior pendant 15 mois, après la démission surprise de Philippe Guillemot, parti pour Vallourec.

Bernard Gault cède son fauteuil au patron du groupe du recyclage Daniel Derichebourg: à 70 ans, ce discret patron du géant français du recyclage des déchets et des services aux entreprises, 232ème fortune française avec 500 millions d'euros de patrimoine selon le classement 2022 de Challenges, devient PDG d'Elior - il restera président de Derichebourg, mais quittera ses fonctions opérationnelles.

Les actionnaires ont notamment approuvé mardi (à plus de 99%) le relèvement de la limite d'âge à 80 ans, pour les postes de président et directeur général d'Elior.

Ils ont aussi largement voté (à plus de 99% également) en faveur de l'augmentation de capital qui verra Derichebourg, aujourd'hui principal actionnaire d'Elior avec 24,36% du capital, monter à 48,4%.

Elle prévoit l'émission d'actions nouvelles d'Elior au profit de Derichebourg, au prix de 5,65 euros par action, offrant une prime de 119% sur la base du cours de clôture de 2,58 euros de l'action Elior au 23 novembre 2022, dernière cotation avant l'annonce de discussions avec Derichebourg.

Une dérogation au dépôt d'OPA

L'opération permet à Elior d'acquérir DMS (gestion et maintenance des bâtiments et des installations, des infrastructures urbaines, des ressources RH, sécurité, efficacité énergétique...) qui a réalisé l'an dernier 943 millions de chiffre d'affaires Elle valorise DMS à 450 millions d'euros, soit 9,1 fois son excédent brut d'exploitation (Ebitda) 2022.

Approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés à l'unanimité, l'opération a obtenu "les différentes autorisations réglementaires, auprès de la Commission européenne et de l'Autorité des marchés financiers" - cette dernière a concédé une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique d'achat (OPA) sur Elior, a précisé Bernard Gault.

Elior a beaucoup souffert de la crise sanitaire qui l'a fait plonger dans le rouge et a fait monter sa dette à 1,2 milliard d'euros.

A la Bourse de Paris vers 14H00 mardi, son action cédait 3,76% à 3,17 euros, dans un marché en hausse de 0,63%.

(Avec AFP)

S. S. - ©2023 BFM Bourse