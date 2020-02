Ekinops : Signe un contrat avec Orange Business Services

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ekinops annonce ce soir qu'Orange Business Services l'a choisi, avec Dell Technologies, pour une nouvelle solution d'équipement universel sur site client (uCPE).



'Cette plateforme joue un rôle clé dans la transformation des réseaux, en s'appuyant sur les technologies de Software Defined Networking (SDx) pour permettre aux clients une plus grande agilité et couvrir les attentes de leur business, tout en apportant une plus grande flexibilité et simplicité dans le déploiement du réseau', explique Ekinops.



Orange offrira aux entreprises des solutions basées sur cette solution uCPE dans le monde entier courant 2020.



