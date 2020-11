Eiffage : Vise une baisse marquée de ses résultats en 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,6 milliards d'euros au 3e trimestre 2020, en baisse de 2,3 % par rapport au 3 e trimestre 2019 (- 3,1 % dans les Travaux et + 1,3 % dans les Concessions).



Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 30 septembre 2020 atteint ainsi 11,5 milliards d'euros, en baisse de 13,1 % à structure réelle et de 13,7 % pcc.



Dans la Construction, l'activité s'inscrit en baisse de 20,0 % à 1 803 millions d'euros en France (- 0,4 % sur le trimestre), et de 17,0 % à 636 millions d'euros en Europe hors de France. Dans l'Immobilier, le chiffre d'affaires est en baisse de 18,7 % sur un an, mais est stable sur le trimestre.



En France, le chiffre d'affaires de l'activité Infrastructures se contracte de 11,4 % à 2 782 millions d'euros, mais progresse de 0,7 % sur le trimestre.



Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 16,4 milliards d'euros au 30 septembre 2020, en hausse de 13 % sur un an (- 4 % sur 3 mois) et représente 14,3 mois d'activité.



Eiffage anticipe toujours sur l'ensemble de l'année une baisse marquée de son activité et de ses résultats, qui se redresseront toutefois sensiblement sur le second semestre en comparaison du premier.



