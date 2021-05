Eiffage : Une nouvelle directrice des concessions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Cécile Cambier au poste de directrice des concessions. Elle intègre, à ce titre, le comité exécutif d'Eiffage.



Cécile Cambier a débuté sa carrière en 2003 chez Eiffage Construction comme ingénieur travaux, avant de devenir responsable de projets au sein d'Eiffage Concessions en 2004, en charge du développement des projets de concessions et de PPP.



En 2008, elle a rejoint Vinci Concessions comme directeur de zone, en charge du développement de projets de concessions et de PPP en France, en Europe et à l'international.



Depuis 2014, elle occupait les postes de directrice générale de la société marseillaise du tunnel Prado Carénage et de Présidente de la société Prado Sud.



