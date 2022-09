Eiffage : UBS réduit sa cible, mais reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a ramené lundi son objectif de cours sur Eiffage de 136 à 134 euros, un niveau qui représente encore un potentiel haussier de 55% par rapport au cours de Bourse actuel.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'analyste maintient sa recommandation d'achat sur l'action, louant à la fois son statut défensif et ses qualités dites 'value', c'est-à-dire de titre décoté de qualité



'Nous pensons que le marché sous-évalue de manière significative la composition des actifs qu'Eiffage contrôle actuellement, qui sont valorisés d'après nous de manière prudente', poursuit l'intermédiaire, faisant notamment référence à la participation d'APRR dans Atlas Arteria.



Du point de vue d'UBS, le titre demeure 'très bon marché pour un profil de résultats aussi défensif'.



