Eiffage : Travaux d'un immeuble de 9000m2 vers Toulouse

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier a lancé la construction d'un immeuble mixte de 9000m2 dans la ZAC Enova à Labège, en première couronne Toulousaine.



L'immeuble abritera une résidence en co-living de 244 lits (à destination de jeunes actifs et de personnes en changement de vie) ainsi que des commerces et un restaurant. Il sera aussi doté d'un parking en silo de 307 places, livré dans les mêmes délais.



La livraison de cet ensemble est prévue au 2èmetrimestre 2023.



Eiffage précise que cette opération s'inscrit dans le réaménagement global de cette partie de Labège en un quartier résidentiel et commercial. En 2025, la future station de métro Enova reliera l'ensemble au coeur de la métropole Toulousaine.



