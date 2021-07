Eiffage : Réalise l'opération 'Prisme', à Croix (59)

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce l'installation de 'Prisme', un ensemble de 8000 m² de bureaux au coeur du nouveau quartier économique de Croix (Nord).



Réalisé parEiffage ImmobilieretEiffage Construction, ce programme tertiaire est axé autour de deux sujets majeurs : l'empreinte carbone et le bien-être au travail.



'Dernière génération, Prisme va au-delà des normes environnementales en répondant à la certification BREEAM Very Good, qui met en avant les performances environnementales du projet tout en tenant compte du bien-être des usagers dans sa conception', indique Eiffage.



Le projet permettra aussi aux utilisateurs de façonner leur lieu de travail à leur image et offrira ainsi la possibilité aux collaborateurs d'évoluer entre espaces de co-working et d'hyper concentration.





