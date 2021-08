Eiffage : Rachat des parts de Sanef dans A'liénor

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir décidé de faire usage de son droit de préemption sur les 35% du capital d'A'liénor détenus par Sanef, co-actionnaire historique d'Eiffage dans cette société concessionnaire de l'autoroute A65 jusqu'en 2067.



Le groupe est par ailleurs entré en négociation exclusive de gré à gré avec Sanef pour l'acquisition de 100% du capital de Sanef Aquitaine, société titulaire du contrat d'exploitation-maintenance de l'A65 et détenue jusqu'ici intégralement par Sanef.



Une fois finalisées, ces transactions d'un montant total de 222 millions d'euros permettront à Eiffage de devenir l'unique actionnaire de ces deux sociétés. L'investissement est soumis aux conditions usuelles et sa réalisation devrait intervenir au second semestre 2021.



