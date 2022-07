Eiffage : Participation majoritaire dans Harwig et Eltra

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage, au travers de Kropman, filiale hollandaise d'Eiffage Énergie Systèmes, a récemment pris une participation majoritaire dans les sociétés Harwig et Eltra.



Kropman a acquis 70 % de Harwig, société spécialisée dans la conception et la construction d'installations électriques notamment de sécurité incendie ainsi que dans les services et la maintenance. En 2021, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 26,7 millions d'euros.



Kropman a également acquis 65 % de la société Eltra qui intervient sur la conception, la construction et la maintenance de systèmes d'automatisation industriels, ainsi que de commande électrique. Eltra, qui compte 60 collaborateurs, a réalisé 11,4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021.



Entré au capital de Kropman en 2018 à hauteur de 51 %, Eiffage a renforcé en avril dernier sa présence dans l'entreprise en portant sa participation à 65,7 %. La société Kropman historiquement implantée aux Pays-Bas a réalisé un chiffre d'affaires de 188 millions d'euros en 2021 et emploie 800 collaborateurs.



