Eiffage : Oddo reste positif, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Eiffage avec un objectif de cours ajusté de 116 à 117 euros, conseillant de privilégier le titre -ainsi que son pair Vinci- parmi les valeurs de construction et de concessions, dans une note sectorielle.



'Si toutes les valeurs de notre univers vont souffrir des risques macroéconomiques croissants (inflation, hausse des taux, ralentissement de la croissance), la capacité à y faire face est très variable en fonction des segments', souligne l'analyste.



Les autoroutes et la construction sont, selon le bureau d'études, 'les mieux positionnés, alors que les aéroports souffriront davantage de la hausse des taux et auront une capacité plus limitée à compenser l'inflation des coûts'.



