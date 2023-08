Eiffage : Objectif de cours ajusté chez Oddo BHF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 124 à 125 euros sur Eiffage, au lendemain d'une publication semestrielle du groupe de BTP et de concessions en ligne avec les attentes sur le CA et le ROC.



'La baisse du cours de bourse lié au 'bad buzz' sur les autoroutes constitue une opportunité de se renforcer à bon compte', estime le bureau d'études, pour qui 'la valorisation reste très attractive' avec un rendement de FCF ajusté de l'ordre de 15%.



'Eiffage trace son chemin sans bruit aucun, mais la dynamique opérationnelle semble bien présente pour ce début d'année et devrait se poursuivre (résilience du trafic autoroutier, solidité du carnet de commandes construction, croissance des services à l'énergie)', juge-t-il.



