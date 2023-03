Eiffage : Livre le programme 'Le Chambertin' à Amiens

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier annonce avoir livré 'Le Chambertin', soit un ensemble immobilier mixte situé au sein de la ZAC Vallée des Vignes à Amiens, qui accueillera bureaux, commerces et restaurants sur plus de 17000 m² de surface de foncier.



Sur ce nouvel espace se sont bâtis des cellules commerciales ainsi que des espaces de bureaux, répartis en deux bâtiments en R+3, sur une surface totale de près de 6 150 m2utiles.



Le premier bâtiment propose au rez-de-chaussée 2.500 m² de restaurants et 1.900 m2d'activités tertiaires dans les étages supérieurs dont 1.300 m² destinés à des activités de ressources humaines et 650 m2appartenant à la Fédération Française du Bâtiment.



Le second bâtiment propose 1.750 m² de surfaces de bureaux soit 6 cellules dédiées à des activités médicales, de formations et de finance.

Question stationnement, 253 places ont été prévues dans le projet.





