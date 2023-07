Eiffage : Livraison de la résidence Echô à Lagord

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce la livraison de la résidence Echô à Lagord, en Charente-Maritime. Eiffage Immobilier a participé au développement de ce proket, l'un des premiers quartiers urbains bas carbone de France, au sein du parc éco-responsable Atlantech®.



Sur les 127 logements, 50 logements en accession libre sont gérés par Eiffage Immobilier.



Eiffage Construction a construit en, entreprise générale, l'ensemble des 127 logements de ce chantier démonstrateur.



Toutes ces initiatives s'inscrivent dans la démarche environnementale ambitieuse du groupe Eiffage et ont permis au projet d'être labélisé E3C2, BBCA et Bepos Effinergie 2017, NF Habitat HQE 6.



