Eiffage : Lance les travaux de la tour Artisa à Zurich

(CercleFinance.com) - Eiffage Suisse, filiale d'Eiffage Construction, lance les travaux de la tour de 80 mètres Artisa à Zurich.



En 2023, cette tour accueillera près de 140 logements ainsi qu'un restaurant et des locaux commerciaux. Cinquante-deux appartements seront aménagés selon le concept de micro-living de City Pop, une succursale d'Artisa.



Cette tour sera construite au nord de Zurich dans le quartier de Leutschenbach. Elle sera de 26 étages, dont trois sous-sols et un rez-de-chaussée occupé par des locaux commerciaux, est édifiée sur un terrain de près de 4000 m2 pour une surface de plancher de près de 18 000m2 au total.



