Eiffage : Fin des travaux d'extension d'un collège belge

(CercleFinance.com) - Eiffage fait savoir aujourd'hui que les équipes de Duchêne, filiale d'Eiffage Benelux, ont récemment terminé les travaux d'extension du Collège Da Vinci à Perwez (entre Namur et Bruxelles), permettant aux élèves de passer actuellement leurs premiers examens dans les classes.



D'environ 2.000 m², les nouvelles constructions ont permis d'agrandir le collège qui compte désormais 2 laboratoires, une vingtaine de classes, une bibliothèque et un ascenseur.



Duchêne a aussi réalisé l'ensemble des études (stabilité, dessin,...) afin d'apporter les solutions techniques.



Les travaux des abords du collège ont également été attribués à Duchêne par le client, satisfait du déroulement des travaux du chantier principal, précise Eiffage.



