Eiffage : En recul après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Eiffage cède 2% en début de séance, au lendemain de la présentation d'un résultat net part du groupe en hausse de 10,7% à 392 millions d'euros pour son premier semestre 2023, mais avec une marge opérationnelle en repli de 0,1 point à 9,7%.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 10,4% à un peu plus de 10,4 milliards d'euros (+9% à périmètre et changes constants), avec des progressions à peu près similaires dans ses deux grandes divisions travaux et concessions.



Le carnet de commandes des travaux a atteint 19,8 milliards d'euros (soit 13,4 mois d'activité), en augmentation de 10% sur un an, portée notamment par les chantiers d'énergies renouvelables et d'infrastructures de transport.



Eiffage confirme ainsi ses perspectives pour l'ensemble de 2023, dont une nouvelle augmentation de son activité et de son résultat opérationnel courant en travaux et en concessions, ainsi que de son résultat net part du groupe.



