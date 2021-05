Eiffage : Contrat pour un pont sur le Rhin en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce qu'il vient de remporter, en groupement avec Hochtief et Max Bögl, le marché pour la réalisation d'un nouveau pont sur le Rhin à Leverkusen en Allemagne, pour un montant de 180 millions d'euros dont 116 millions pour le groupe français.



Ce futur pont à 2 x 3 voies, situé sur le tracé de l'autoroute A1, reliera Leverkusen à Trèves. Ce projet vise à doubler la capacité de l'ouvrage existant devenu sous-dimensionné et participe à la démarche d'amélioration de la qualité des ponts en Allemagne.



L'ensemble des forces de production d'Eiffage seront mobilisées pour contribuer à la réalisation de cet ouvrage de grande ampleur. Les travaux débutent immédiatement pour une livraison prévue début 2024 au plus tard.



