Eiffage : Construction d'une usine verticale de ciment 'vert'

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce ce matin que Hoffmann Green Cement Technologiesa confié aux équipes d'Eiffage Génie Civilla construction de son deuxième site de production (H2): une future usine verticale de ciment décarboné, basée à Bournezeau (85).



Dans ce cadre, les équipes d'Eiffage ont posé, fin juillet, les 24 pétales qui formeront le cône inversé de l'installation. Ces pétales, de 15 tonnes chacun, ont été préfabriqués sur siteavec un béton issu du ciment H-UKR 0% clinker.



Les travaux se poursuivront jusqu'à la fin du mois d'août afin de claver entre eux les 24 pétales et de préparer la prochaine levée jusqu'à 65 mètres de haut, précise Eiffage.



Cette nouvelle unité, sera mise en service d'ici à fin 2022, avec une capacité de production de 250 000 tonnes de ciment décarboné 0% clinker.

' À terme, elle permettra la production de toutes les technologies actuelles et futures Hoffmann Green Cement Technologies', assure Eiffage.





