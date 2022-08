À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 9,45 milliards d'euros au 1er semestre 2022, en croissance de 8,6 % à structure réelle (+ 7,6 % pcc) par rapport au 1er semestre 2021.



Le résultat opérationnel courant s'établit à 925 millions d'euros, pour une marge opérationnelle de 9,8 % contre 7,8 % en juin 2021. Dans la Construction, la marge opérationnelle est stable à 3,4 %, grâce à la bonne performance en travaux et en immobilier, en France et en Belgique.



Le résultat net part du Groupe s'établit ainsi à 354 millions d'euros contre 260 millions d'euros en juin 2021 (290 millions d'euros au 1er semestre 2019).



' En Travaux, le carnet de commandes s'élève à 18,0 milliards d'euros, en hausse de 9 % sur un an (+ 4 % sur 3 mois). Les Concessions, qui bénéficient d'une base de comparaison favorable sur le 1er semestre, devraient afficher une croissance plus soutenue et un résultat en hausse, supérieur à son niveau de 2019. Eiffage confirme une nouvelle progression de ses résultats en 2022 ' indique le groupe.



