Eiffage : Chargé de la démolition du site Ford à Blanquefort

(CercleFinance.com) - Eiffage Génie Civil annonce avoir été choisi par Ford Aquitaine Industries pour assurer les opérations de démolition de l'usine de Blanquefort (33) et réaliser le curage, le désamiantage, la déconstruction des superstructures et infrastructures (dallages et fondations), le recyclage des matériaux et le traitement des déchets du site.



Les équipes démolition d'Eiffage Génie Civilont mobilisé les équipes Clemessy Services d'Eiffage Energie Systèmespour la réalisation des aspects branchements de chantier et la sécurisation des réseaux gaz avant intervention de désamiantage.



Cette opération est la première étape du projet de Ford de réhabiliter le site et de le sortir, dans le respect de la réglementation, de la classification ICPE(Installation classée pour la protection de l'environnement).





