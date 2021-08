Eiffage : Augmentation sensible des résultats semestriels

(CercleFinance.com) - Eiffage reste à peu près stable, au lendemain de l'annonce d'une augmentation sensible du résultat net part du groupe à 260 millions d'euros pour les six premiers mois de 2021, contre une perte de huit millions un an auparavant.



Le groupe de travaux et de concessions a amélioré sa marge opérationnelle courante de quatre points à 7,8%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 25,8% à 8,7 milliards d'euros, avec un retour à la croissance (+1,9%) par rapport à la même période en 2019.



Eiffage estime que son résultat opérationnel courant, affecté par les concessions, ne retrouvera pas, dès cette année, son niveau de 2019, mais qu'il 'sera toutefois en augmentation sensible par rapport à 2020, tout comme le résultat net part du groupe'.



