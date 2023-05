Eiffage : Acquiert VSK aux Pays-Bas

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage Énergie Systèmes annonce aujourd'hui poursuivre sa stratégie de croissance externe en Europe avec l'acquisition de la société VSK aux Pays-Bas.



Le Groupe vient d'acquérir 51 % de cette société hollandaise spécialisée dans la conception, la construction et la maintenance de tableaux électriques. VSK, qui compte 30 salariés, a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros.



'Cette acquisition permet de compléter et sécuriser notre offre en matière de distribution électrique en internalisant notamment l'étape de construction des tableaux électriques', indique le Groupe.



Eiffage Énergie Systèmes avait réalisé le 20 avril 2023, aux Pays-Bas, l'acquisition de 90 % de la société Safety Service qui intervient sur le marché porteur de la sécurité incendie. Début avril 2023, 74 % de Pulsar Consulting, société belge spécialisée dans le développement d'applications pour les industriels étaient également acquis.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.