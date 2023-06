Eiffage : Achèvement d'un lot de systèmes ferroviaires

(CercleFinance.com) - Eiffage Rail, en tant que membre du groupement chargé du projet, annonce la fin des travaux du lot des systèmes ferroviaires réalisés dans le cadre du projet EOLE, entre les gares de Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre-La-Folie, en Ile de France.



Depuis juin 2019, 28 km de voies ont été construits par le groupement entre ces deux gares. Ces travaux participent à l'extension de la ligne du RER E vers l'Ouest Parisien, une solution de mobilité durable qui bénéficiera quotidiennement à plus de 650.000 passagers.



