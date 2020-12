Eiffage : A vendu 300 logements étudiants à Asnières

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier a procédé à la Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) de 300 logements étudiants dans la ZAC Parc d'Affaires à Asnières au groupe Kley. Cette résidence ouvrira ses portes en 2023.



Le bâtiment accueillera 300 étudiants, sur une surface de 7 200 m2 répartis sur 9 niveaux.



' Située aux portes de Paris et bénéficiant d'un accès direct au métro avec notamment le futur projet de la ligne 15, la ZAC est une véritable opportunité pour les étudiants souhaitant s'installer près de la capitale, sur un campus dynamique et bien desservi ' indique le groupe.



