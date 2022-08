Eiffage : A livré 46 logements dans l'Essonne, à Montgeron

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui la livraison du 'Carré Concy' à Montgeron (Essonne) soit un programme immobilier situé aux bords de l'Yerres, comprenant 46 logements (32 logements en accession libre et 14 logements sociaux), deux commerces ainsi qu'un parking souterrain, répartis sur une surface de plancher de près de 3 100 m².



La résidence répond aux normes NF HABITAT HQE et RT (Réglementation Thermique) 2012 -10%, précise Eiffage.



La société ajoute qu'après 20 mois de travaux menés par les équipes d'Eiffage Construction, la livraison s'est effectuée début juillet avec l'arrivée des nouveaux habitants montgeronnais.



