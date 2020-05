Edf : EDF fera bientôt une demande pour un projet britannique

PARIS (Reuters) - EDF a fait savoir lundi qu'il prévoyait de soumettre "bientôt" une demande d'autorisation pour la construction de deux réacteurs nucléaires EPR à Sizewell C, dans l'est de l'Angleterre, après une pause dans le projet liée au coronavirus.

Cette information intervient après un article du Sunday Times évoquant le dépôt d'une demande d'autorisation de développement (DCO) mercredi, EDF ayant annoncé fin mars le report de cette demande en raison de la pandémie.

"Nous prévoyons de soumettre bientôt une demande de planification pour Sizewell C après une pause due au coronavirus", a indiqué le groupe dans une déclaration transmise à Reuters.

"Nous le confirmerons dès que la demande sera déposée. Il est important de noter que la consultation du public n'interviendra qu'une fois que l'inspecteur de planning aura accepté la demande, ce qui prend environ un mois", a ajouté EDF.

EDF et le chinois CGN ont signé en 2016, en même temps que les contrats pour le projet d'Hinkley Point, des accords relatifs au projet Sizewell C concernant le développement, la construction et l'exploitation de deux réacteurs EPR pour une capacité totale de 3,2 gigawatts.

Pendant la phase de développement précédant la décision finale d'investissement, la part d'EDF dans ce projet est de 80% et celle de CGN de 20%, le groupe français soulignant dans son document de référence qu'il n'aura plus vocation à contrôler Sizewell C une fois la décision prise et que ce principe impliquera donc la participation d'autres actionnaires.

La décision finale d'investissement dans Sizewell C est envisagée pour fin 2021.

