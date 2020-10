Edf : Un analyste à l'achat, le titre gagne 3%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre EDF gagne près de 3% à la bourse de Paris alors que ce matin, Oddo BHF maintenait sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 13 euros, contre 11,5 euros auparavant.



L'analyste s'interrogeait quant au possible remaniement des filiales d'EDF, à la suite d'un article du site internet Reporterre rapportant que la direction générale de la concurrence (DGCOMP) demandait à EDF des ' concessions plus fortes en matière d'indépendance '.



Pour Oddo, ces exigences pourraient conduire à la création d'une holding EDF, détenant les diverses entités du groupe : Bleues (nucléaire), vertes (renouvelable et distribution) et Azur (hydraulique).



Selon le broker, ce scénario ne semble pas insurmontable et ' la probabilité d'être en mesure d'améliorer ces propositions et d'emporter l'adhésion des parties prenantes semble réelle '.





