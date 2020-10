Edf : Remporte 12 projets de centrales photovoltaïques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF Renouvelables annonce aujourd'hui avoir remporté 12 projets de centrales photovoltaïques au sol, d'une capacité totale de 105 MW, au terme d'un appel d'offres très concurrentiel, marqué par un prix moyen des projets retenus de 57,4 E/MWh, en baisse de 7,4 % par rapport au précédent appel d'offres.



EDF ENR, la filiale du groupe dédiée aux projets solaires en autoconsommation, a de son côté remporté 9,4 MW ce qui porte à plus de 114 MW la capacité totale remportée par le groupe EDF.



Les nouvelles centrales solaires seront implantées dans six régions françaises (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire) et leur construction débutera en 2021.



Depuis son lancement fin 2017, EDF a ainsi multiplié par six le nombre de projets solaires lauréats aux appels d'offres. Le Plan Solaire vise à faire d'EDF l'un des leaders du solaire en France avec 30% de parts de marché d'ici à 2035.





