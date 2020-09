Edf : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé le lancement de sa première émission d'OCEANE vertes pour 2,4 MdE.



' En considérant l'émission de 2.4 MdE représenté par c. 219.58 M d'obligations d'une valeur nominale unitaire de 10.93 E sur la base du ratio de conversion initial, la dilution potentielle serait d'environ 7.1% du capital de la société si le droit à l'attribution d'actions était exercé pour l'ensemble des obligations et que la société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles en cas d'exercice des droits ' souligne Oddo.



L'analyste estime que cette dilution de 7.1% est parfaitement correcte d'un point de vue arithmétique sur les BPA ne représente pas la destruction de valeur liée à cette opération.



Oddo confirme son opinion à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 11,50 E. ' Nous recommandons de mettre à profit la faiblesse du cours de bourse d'hier pour acheter l'action EDF ' rajoute Oddo.



