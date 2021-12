Edf : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur EDF tout en ajustant son objectif de cours de 16 à 15,5 euros, dans le sillage d'estimations réduites de 3,8% sur 2021 et de 9,3% sur 2022, dans un contexte jugé 'particulièrement volatil'.



Au vu d'amendements proposés pour le projet de Loi de Finance 2022, le bureau d'études pense que 'les intentions réglementaires semblent légitimes et plutôt bienvenues pour augmenter l'acceptabilité sociale des futures hausses de prix d'EDF'.



Oddo reconnait certes que 'l'incertitude de court terme peut se traduire par une exigence de rendement plus élevée des investisseurs', mais il estime néanmoins qu'une partie des risques de court terme sera levée dès janvier 2022.



