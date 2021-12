Edf : Nouveau crédit renouvelable de 1,5 MdsE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF annonce le succès de la syndication d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 1,5 MdsE avec une maturité initiale de trois ans dont le coût sera indexé sur quatre indicateurs de performance ESG du Groupe, et particulièrement sous l'angle de sa responsabilité sociale.



' Cette nouvelle ligne de crédit à laquelle participent 9 banques relationnelles européennes et nord-américaines réaffirme le rôle central des outils de finance durable dans la stratégie de financement d'EDF ' indique le groupe.



EDF a désormais 9,1 MdsE de facilités de crédits indexées ESG à fin 2021, soit plus de 75% de ses lignes de crédit, et une ambition d'atteindre 100% dans les années à venir.



