Edf : Le titre surperforme après un avis d'analyste positif

(CercleFinance.com) - Le titre EDF s'inscrit en hausse mardi à la Bourse de Paris après une note d'analyse positive d'UBS, qui a fortement revu à la hausse ses estimations sur le groupe après des résultats semestriels jugés bien meilleurs que prévu.



L'action EDF gagne actuellement plus de 0,8% et signe l'une des hausses les plus notables de l'indice SBF 120, qui progresse de moins de 0,1% de son côté.



UBS - qui affiche une recommandation d'achat assortie d'un objectif de cours de 15 euros - explique avoir relevé de plus de 60% ses estimations de résultats sur le groupe après les 'solides' résultats de premier semestre, qui viennent selon lui limiter le risque associé au dossier.



'Nous nous attendons à ce que le consensus en fasse de même après un bénéfice semestriel (résultat net courant de 3,7 milliards d'euros) presque deux fois supérieur au consensus annuel (2,9 milliards)', explique l'analyste.



'Avec un PER sous-jacent de 8x, EDF est désormais le deuxième titre le moins cher du secteur (après Centrica) et nous estimons qu'un effet-rattrapage est désormais nécessaire, quelle que soit l'issue du projet de réforme', conclut-il.



Depuis le début de l'année, l'action EDF affiche encore un repli de 13% contre un gain de 20% pour le SBF 120.



