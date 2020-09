Edf : En hausse, un broker en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre EDF avance ce vendredi de +2%, porté par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 11,50 euros.



Selon la publication spécialisée Contexte, la CRE évalue le coût de production du parc nucléaire existant d'EDF à 48 E/MWh, soit 5 E/MWh de moins que celui donné par l'électricien. 'Selon cette source, la CRE prend notamment en compte l'impact du fiasco du chantier de Flamanville 3 et des déchets nucléaires. Cette évaluation du coût du nucléaire est essentielle pour déterminer le niveau de prix qui permettra à EDF de couvrir ses coûts de production, d'assurer la sûreté de ses centrales et de se rémunérer', pointe Oddo BHF.



'Dans le cadre des discussions avec Bruxelles pour la mise en oeuvre de la réforme d'EDF, le coût du nucléaire est un élément primordial pour la détermination du cap et du floor de prix prévu dans la prochaine régulation. Plusieurs éléments manquent pour l'instant pour avoir une opinion définitive sur le sujet mais il est bien sûr très encourageant de voir que les discussions avancent sur ce sujet sensible', commente le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EDF en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok