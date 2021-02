Edf : Contrat d'électricité renouvelable avec la RATP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF annonce la signature d'un premier contrat d'électricité renouvelable avec la RATP, s'engageant ainsi à fournir à la compagnie de transport parisienne une électricité issue de cinq parcs éoliens français, détenus et exploités par sa filiale, EDF Renouvelables.



Sur les trois années du contrat, EDF fournira 170 GWh d'électricité renouvelable à la RATP (près de 51 GWh en 2021; puis 60GWh en 2022 et en 2023) sur un volume annuel de 1,5 TWh vendu au groupe de transport collectif, soit près de 4% de sa consommation, ou l'équivalent de la consommation des 7 lignes de tramway.



L'approvisionnement sera assuré par et sous le contrôle d'AGREGIO, la filiale du groupe EDF spécialisée dans l'optimisation des productions d'énergie renouvelable.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.