Deutsche telekom : L'UE autorise une acquisition aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de T-Mobile Netherlands aux Pays-Bas par Warburg Pincus du Royaume-Uni et Apax Partners des États-Unis.



T-Mobile Netherlands, actuellement contrôlé uniquement par Deutsche Telekom, fournit des services de télécommunications fixes et mobiles aux clients privés et professionnels, ainsi que des services d'accès en gros aux Pays-Bas.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné l'absence de chevauchements horizontaux ou de liens verticaux entre les activités des sociétés.



