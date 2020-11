Deutsche telekom : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats trimestriels, Deutsche Telekom fait part d'un relèvement de ses objectifs pour 2020, anticipant ainsi désormais un EBITDA AL ajusté d'au moins 35 milliards d'euros et un free cash-flow AL d'au moins six milliards.



Il a réalisé au troisième trimestre un profit net ajusté en hausse de 6,3% à 1,5 milliard d'euros et un EBITDA AL ajusté en croissance de 49,6% à 9,7 milliards, pour des revenus en progression de 31,9% à 26,4 milliards.



L'opérateur télécoms historique d'Allemagne explique avoir accru ses chiffres financiers clés après la fusion de sa filiale T-Mobile US avec Sprint aux Etats-Unis, comme au deuxième trimestre, et ce malgré la pandémie de coronavirus.



