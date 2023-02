Deutsche telekom : Objectif croissance en 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom a déclaré jeudi prévoir une croissance de ses résultats en 2023, avec un Ebitda et un flux de trésorerie libre attendus en hausse en dépit du contexte économique incertain du moment.



L'opérateur télécoms allemand vise un Ebitda 'AL' - une mesure clé du secteur - de plus de 40,8 milliards d'euros cette année pour un 'cash flow' libre d'au moins 16 milliards.



Sur l'exercice 2022, le groupe basé à Bonn a dégagé un Ebitda AL en hausse de 7,7% à 40,2 milliards d'euros pour un flux de trésorerie disponible de 11,5 milliards d'euros, en augmentation de 30%.



Son bénéfice net annuel s'est quant à lui accru de 55% à 9,1 milliards d'euros, sur la base d'un chiffre d'affaires net en progression de 6,1% à 114,4 milliards d'euros.



DT explique avoir tiré parti des synergies générées par sa filiale américaine T-Mobile US dans le cadre de sa fusion avec Sprint et de la croissance de ses activités en Europe, malgré les 'vents contraires' qui soufflent actuellement sur le continent.



Suite à ces résultats et ces prévisions, ressorties globalement en ligne avec les attentes, l'action Deutsche Telekom évoluait dans le ventre mou de l'indice DAX jeudi matin, affichant un gain de moins de 0,5%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.