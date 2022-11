Deutsche telekom : Nouveau relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom a annoncé jeudi avoir relevé pour la troisième fois consécutive ses objectifs de résultats pour 2022, une révision à la hausse qui s'accompagne cette fois d'une revalorisation de son dividende.



Le géant allemand des télécoms dit désormais viser un résultat opérationnel dit 'Ebitda AL' - l'indicateur de rentabilité privilégié au sein du secteur - supérieur à 37 milliards d'euros pour cette année, et non plus simplement de l'ordre de 37 milliards.



Son objectif de bénéfice par action (BPA) annuel passe, lui, à 1,50 euro, à comparer avec 1,25 euro jusqu'ici.



Sur le troisième trimestre, son bénéfice d'exploitation 'Ebitda AL' s'est amélioré de 8,6% à 10,5 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 8,8% à 29 milliards.



Le groupe - qui explique tirer parti du déploiement de la 5G et de la technologie de fibre jusqu'à l'abonné (FTTH) - fait état d'un bénéfice net trimestriel en hausse de 80% à 2,4 milliards d'euros.



Suite à ces bonnes performances, DT prévoit de proposer à ses actionnaires le paiement d'un dividende de 70 cents au titre de l'exercice 2022, contre 64 cents l'an dernier.



En dépit de cette publication solide, l'action Deutsche Telekom cédait 2,3% jeudi matin à la Bourse de Francfort. Son cours de Bourse affiche encore une progression de 18% depuis le début de l'année.



