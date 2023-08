Deutsche telekom : L'objectif annuel de nouveau relevé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom a relevé jeudi ses objectifs annuels pour la deuxième fois cette année, l'opérateur télécoms allemand continuant de tirer parti de la croissance ininterrompue de sa filiale américaine T-Mobile US.



Le groupe basé à Bonn dit désormais anticiper désormais un 'Ebitda AL ajusté' - une mesure-clé du secteur - de 41 milliards d'euros pour 2023, contre 40,9 milliards auparavant.



Pour mémoire, sa prévision de début d'année s'établissait à 40,8 milliards d'euros.



Sur le deuxième trimestre, l'Ebitda AL ajusté a progressé de 1,5% à dix milliards d'euros, dont une croissance organique de 3,8%, pour un chiffre d'affaires qui s'est replié de 2,4% 27,2 milliards d'euros.



Dans un communiqué, Deutsche Telekom met en évidence les solides performances de T-Mobile US, qui a attiré 1,6 millions de nouveaux abonnés nets aux Etats-Unis au deuxième trimestre, soit deux fois plus que ses concurrents Verizon et AT&T réunis.



Malgré ces bons résultats, l'action Deutsche Telekom cédait 0,9% jeudi matin, ce qui porte à plus de 12% ses pertes sur les trois mois écoulés, un repli que les analystes attribuent aux rumeurs évoquant le lancement par Amazon d'une offre de téléphonie mobile à bas prix pour les abonnés de son service Prime.



