Deutsche telekom : Dans le vert sur un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant du DAX (-1,3%), Deutsche Telekom prend 3,3% à Francfort avec le soutien de Jefferies qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'conserver', avec un objectif de cours ajusté de 14 à 10,6 euros, dans une note sur les opérateurs télécoms.



'L'action a chuté plus lourdement que le secteur européen (-35% depuis le 20 janvier)', souligne le broker, qui évalue la baisse à 'pas moins de 44%' si l'on exclut de la valorisation du groupe allemand celle de T-Mobile US.



Cette baisse laisse selon lui la valorisation restante hors T-Mobile US à un ratio 'VE / FCF opérationnel 2020' de 10,5 fois, contre 12 fois pour ses concurrents. 'Une telle décote commence à refléter les risques', juge-t-il.



