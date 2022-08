Deutsche telekom : À l'équilibre avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom parvient à se maintenir à son équilibre à Francfort, avec des propos positifs d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre de l'opérateur télécoms allemand, ainsi que son objectif de cours de 23 euros.



A l'appui de cette opinion, le bureau d'études met en avant un potentiel de relèvement des estimations et de dividende 2022, une accélération du momentum de la filiale américaine T-Mobile US au second semestre et une croissance FCF groupe supérieure au secteur.



