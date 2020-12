Derichebourg : Résultat net en baisse de 61,6% sur l'exercice

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 2,5 milliards d'euros sur l'exercice 2019/2020, en diminution de 8,9% par rapport à l'exercice précédent. L'activité Services à l'Environnement recule de 11,9%, et l'activité Multiservices de 2,5%.



L'EBITDA courant du Groupe s'élève à 180,9 ME, en baisse de 5,4% par rapport à l'an passé. Le résultat opérationnel s'établit à 56,2 ME, en baisse de 42,4 %.



Le résultat net revenant aux actionnaires s'établit à 21,3 ME, en baisse de 61,6% par rapport à l'an dernier.



' Le Groupe estime sur la base de ses deux premiers mois d'activité, qu'il devrait être en mesure de dégager sur l'exercice en cours un EBITDA courant en progression de 15% à 20% environ, ce qui signifie un EBIT courant en hausse de 30% à 45% environ ' indique la direction.



