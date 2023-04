Dassault systemes : La Chine plombe les ventes de licences de Dassault Systèmes, qui dévisse en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste des logiciels de CFAO a accusé une baisse de 10% de ses revenus tirés des licences au premier trimestre, en raison d'une volatilité importante dans le pays asiatique.

Tantôt rassurantes, tantôt décevantes, les publications se suivent et ne ressemblent décidemment pas pour Dassault Systèmes. Le spécialiste des logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CFAO), tels que Catia et Solidworks, avait publié d'excellents résultats pour la fin 2022, notamment sur ses ventes de licences.

La vapeur s'est renversée sur le début de 2023. Sur les trois premiers mois de l'année, Dassault Systèmes a vu son chiffre d'affaires progresser de 7% hors effets de changes sur un an, à 1,43 milliard d'euros (*). Sa marge opérationnelle s'est contractée de 4 points de pourcentage, passant de 35% à 31%. Le bénéfice par action a augmenté de 1% à 27 centimes, tandis que la génération de cash a atteint un record à 783 millions d'euros, en hausse de 23%.

Aussi bien les revenus que la marge affichés par la société s'avèrent très proches (mais légèrement inférieurs) aux attentes des analystes.

Les licences et le cloud déçoivent

Mais sur une valeur de croissance comme Dassault Systèmes, le marché se focalise souvent sur les moteurs qu'il considère comme les plus importants. Notamment les ventes de licences, qui revêtent une certaine importance car elles se transforment ensuite en revenus récurrents pour la société.

Le chiffre d'affaires tiré de ces ventes a chuté de 10% au premier trimestre, plombé notamment par la Chine où Dassault Systèmes explique avoir dû faire face à "un environnement plus volatile que prévu". Cette chute est plus élevée que ne l'anticipait la société puisque Dassault Systèmes avait indiqué tabler sur une baisse comprise entre 2% et 7%.

Autre élément, pointé à la fois par UBS et Stifel , le ralentissement marqué de la croissance des revenus tirés du cloud, c''est-à-dire les services liés à l'informatique dématérialisé. Au premier trimestre, ces activités ont augmenté de 17% sur les trois premiers mois de l'année, soit une nette baisse de régime par rapport à la progression de 22% du quatrième trimestre 2022.

"La faiblesse des licences et le ralentissement de la croissance du cloud ont de quoi peser sur le cours de l'action", considère UBS. A la Bourse de Paris, l'action Dassault Systèmes plonge, perdant 7,4% vers 11h20, ce qui constitue la deuxième plus forte baisse du CAC 40.

Une valorisation qui prête à débat

"Sans être catastrophique, cette publication du premier trimestre 2023 ressort légèrement inférieure aux attentes et les objectifs pour le deuxième trimestre sont prudents, sans que cela remette en cause les objectifs 2023", commente Invest Securities.

Pour le deuxième trimestre, Dassault Systèmes anticipe une croissance hors effets de changes comprise entre 7% et 9%, avec des ventes de licences situées entre 0% et 5%. La marge opérationnelle est attendue entre 30% et 30,5% tandis que le bénéfice net par action se situerait entre 27 et 28 centimes.

Le groupe a confirmé ses prévisions annuelles, à savoir une croissance à taux de changes constants comprise entre 8% et 9%, une marge de 32,3% à 32,6% et un bénéfice net par action situé entre 1,18 et 1,20 euro.

La sanction du marché ce mercredi vient rappeler que les investisseurs n'ont que peu de clémence pour les valeurs de croissance avec des multiples de valorisation élevés, ce qui est le cas pour Dassault Systèmes selon certains bureaux d'études.

"Si la valorisation reste un écueil aux volontés de certains investisseurs notamment dans un environnement de hausse de taux, nous pensons que la référence aux multiples passés fait peu de sens puisque le groupe a élargi son marché adressable et rééquilibré ses débouchés. Le groupe mérite selon nous une prime par rapport à ses pairs au regard de son statut de leader et d’innovateur sur un marché non mature, de la part de ses revenus récurrents (70% du chiffre d'affaires consolidé), de sa contribution à la digitalisation à marche forcée de la fabrication, de la qualité de ses propositions, de ses niveaux de rentabilité", juge néanmoins Sarah Thirion, de TP ICAP Midcap.

(*) Pour des raisons de simplification, nous avons exprimé tous les résultats de Dassault Systèmes en données non-IFRS.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse