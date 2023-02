Dassault systemes : Bien parti pour atteindre en avance sa cible de bénéfice pour 2024, Dassault Systèmes rassure le marché

(BFM Bourse) - L'éditeur de logiciels a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes au titre de la fin de l'année. Sa prévision de bénéfice par action dépasse également les anticipations des analystes et le groupe se dit en bonne voie pour atteindre en avance son objectif de bénéfice par action de moyen terme.

Après un troisième trimestre qui avait donné lieu à quelques interrogations de la part des investisseurs, Dassault Systèmes a livré une copie solide au titre de la fin de l'année.

Le spécialiste des logiciels professionnels avec ses célèbres licences de conception et fabrication assistées par ordinateur (Catia, Solidworks) a vu sa croissance hors effets devises atteindre 10% à 1,583 milliard d'euros (*) sur les trois derniers mois de l'année, contre 1,56 milliard d'euros attendus en moyenne par les analystes, selon un consensus cité par Stifel.

Bonnes performances des ventes de licences

Indicateur très surveillé par les analystes, les ventes de licences ont progressé de 5% à taux de changes constants, chiffre supérieur aux attentes d'Invest Securities qui tablait sur une progression de 2%. Au troisième trimestre, ces ventes avaient déçu avec un repli de 2% sur un an. Le groupe avait alors invoqué une préférence "plus marquée qu'attendu" de ses clients pour le modèle par abonnement au détriment des licences. Cette migration s'avère bénéfique pour le groupe à long terme "mais les analystes les pessimistes ont redouté qu'elles entraînent un effondrement des résultats à court terme, car les revenus ne sont pas reconnus de la même manière: en upfront [en amont, NDLR] pour les licences mais au prorata temporis pour les licences", explique un analyste.

"La publication du quatrième trimestre est à nos yeux rassurante, en particulier sur les ventes de licences", souligne de son côté Invest Securities.

La marge opérationnelle s'est établie à 34,9% au quatrième trimestre contre 36,8% au quatrième trimestre 2021. Le bénéfice net par action dilué s'est établi à 34 centimes contre 29 centimes sur la même période de 2021, soit une croissance de 13% à taux de changes constants.

"Guerre des talents"

Sur l'ensemble de 2022, le chiffre d'affaires total à taux de change constants a atteint 5,66 milliards d'euros, en hausse de 9% à taux de changes constants, la marge opérationnelle s'est inscrite à 33,4% contre 34,3% en 2021. La dégradation de la rentabilité du groupe reflète notamment les investissements réalisés pour recruter et compenser ainsi la faiblesse des embauches lors de la crise sanitaire. Et ce dans un contexte de "talent war" (guerre des talents) où les métiers de la technologie ont été âprement recherchés (au moins jusqu'à la fin de 2022) amenant les grandes entreprises à redoubler leurs efforts pour attirer le personnel.

Le bénéfice par action dilué a progressé de 11% à taux de change constants sur un an à 1,13 euro.

Concernant ses perspectives, Dassault Systèmes anticipe pour le premier trimestre une croissance de ses revenus à taux de changes constants comprise entre 7% et 9% (avec un repli des ventes de licences de 2% à 7%), une marge opérationnelle située entre 30,7% et 31,3% et un bénéfice net par action dilué de 27 cents à 28 cents.

Pour l'ensemble de 2023, Dassault Systèmes table sur une croissance à taux de changes constants située entre 8% et 9%, une marge opérationnelle comprise entre 32,3% et 32,6%. "La prévision de croissance s'avère satisfaisante, et démontre que la société fait preuve de résistance, sans, contrairement à d'autres groupes du secteur, procéder à des licenciements", souligne l'analyste précédemment cité.

Si la prévision de marge s'avère légèrement inférieure aux attentes – Invest Securities évoque un consensus à 33,6% - il convient de rappeler que le groupe évolue dans un secteur où le marché pardonne bien plus aisément un écart sur la rentabilité que sur les revenus.

Prévision de bénéfice supérieure aux attentes

Surtout, la prévision de bénéfices par action dilué, attendus entre 1,18 euros et 1,20 euro, est, elle, supérieure au consensus, qui anticipait un chiffre de 1,18 euro. "Nous sommes en bonne voie pour atteindre en avance notre objectif de BNPA dilué 2024", a d'ailleurs déclaré, le directeur général adjoint en charges des Finances, Rouven Bergmann, dans un communiqué. Dassault Systèmes vise d'ici 2024 un bénéfice par action de 1,20 euro.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie ces résultats, l'action Dassault Systèmes s'adjugeant 4,1% vers 10h50, soit la deuxième plus forte hausse du CAC 40.

Le groupe devrait aussi bénéficier cette année de la réouverture de la Chine. "Ce pays a constitué une importante 'success story' pour eux, plus que pour le concurrents, et un important contributeur", relève l'analyste précédemment cité.

Le directeur général délégué, Pascal Daloz, a indiqué aux analystes que la réouverture de l'économie chinoise serait positive pour la société, même si Dassault Systèmes se montre encore "prudent" sur ce pays pour le premier semestre, tablant ensuite sur "une accélération" sur la seconde partie de l'année.

(*) Note: pour des raisons de simplification, tous les chiffres de l'entreprise sont exprimés en données IFRS, que la société privilégie pour la présentation de ses résultats.

