Dassault systemes : Suspension de nouvelle activité en Russie

(CercleFinance.com) - En réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Dassault Systèmes annonce avoir décidé de suspendre toute nouvelle activité en Russie et en Biélorussie et a fixé des modalités pour que cela prenne effet dès cette semaine.



Le groupe 'continuera à apporter un support minimal aux clients existants non soumis aux sanctions et à respecter toutes les restrictions de contrôle des exportations et les lois sur les sanctions applicables à ses activités, ainsi que les règles d'éthique et normes internationales'.



'Nous apporterons le soutien nécessaire à nos collaborateurs en Russie tout au long de la mise en oeuvre de ce plan', poursuit Dassault Systèmes, qui a aussi mis en place des mesures pour soutenir ses collaborateurs qui ont des membres de leur famille en Ukraine.



